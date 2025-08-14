L'obiettivo Calabria va verso la Grecia: ok di massima al Panathinaikos

Davide Calabria, terzino ex Milan e Bologna accostato anche alla Fiorentina visto che è stato un giocatore di Pioli quando era sulla panchina rossonera, sembra invece destinato ad avere un futuro in Grecia. Secondo quanto riporta SkySport il calciatore ha dato l’ok di massima al trasferimento al Panathinaikos: il club greco ha offerto un contratto di 3 anni al terzino, pronto ad accettare. L'operazione può dunque chiudersi a breve.