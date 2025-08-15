FirenzeViola Le richieste di Pioli ruolo per ruolo: il mercato si prepara ad entrare nel vivo

Dopo un lungo periodo di calma apparente, il mercato della Fiorentina nei prossimi giorni è destinato ad entrare nel vivo, anche perché il gong della fine delle trattative si avvicina sempre di più.

La difesa

Tra le priorità di Stefano Pioli ci sarebbe quella di inserire in rosa un difensore rapido che possa aiutare la difesa a giocare alta senza patire gli eventuali contropiedi. Per trovarlo però, prima dovrà partire uno dei difensori attualmente in rosa. Pietro Comuzzo è sempre tra i pensieri di diversi club che però non si sono mossi ancora ufficialmente e in ogni caso non partirebbe per meno di 35 milioni. Allora l'ipotesi più plausibile è quella dell'addio di Pablo Marì, cercato all'estero, soprattutto dall'Olympiacos, e pronto a salutare dopo appena sei mesi dal suo acquisto.

Il centrocampo

Anche qui le mosse sono legate alle cessioni, ma Pioli ha chiesto espressamente un centrocampista che possa portare forza e dinamismo. Un profilo alla Kessié che non sia Kessié per intenderci. Dovrà fargli spazio uno dei centrocampisti in rosa, oltre all'addio di Bianco. Mandragora pare essere importante per Pioli ma se non dovesse rinnovare potrebbe partire. Altrimenti a fare spazio a un nuovo innesto potrebbe essere uno tra Ndour e Richardson.

La fascia

Niccolò Fortini probabilmente verrà ceduto nuovamente in prestito e questo apre l'ennesima voragine alle spalle di Dodo. Si parla molto di Zortea, che però la Fiorentina rileverebbe solo con la formula del prestito. Se il Cagliari dovesse aprire a questo tipo di operazione, i viola ci proveranno.

L'attacco

Con la cessione di Beltran che presto o tardi verrà portata a compimento (in pole c'è il CSKA di Mosca), la Fiorentina proverà a prendere un nuovo attaccante. L'ipotesi del prestito anche qui è molto valida, anche se la ricerca ha coinvolto giocatori come Piccoli e Ioannidis che non si muoveranno per meno di 20-25 milioni. Molto più defilate le piste che portano a Shpendi e Daku.