Juventus: lesione per Miretti, salta prime gare Serie A e forse mercato

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - Non arrivano buone notizie per la Juventus e per Fabio Miretti, il quale si era accasciato a terra per un problema muscolare durante la sfida in famiglia contro la Next Gen. "Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra" fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale. Il classe 2003 farà nuovi controlli tra un paio di settimane, ma è da considerarsi indisponibile per le prime due gare di campionato contro Parma (il 24 agosto) e Genoa (31 agosto). Chissà se ora il Napoli sarà ancora interessato ad acquistarlo: Miretti è stata una specifica richiesta fatta da Conte ai suoi dirigenti. (ANSA).