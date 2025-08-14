Lutto nel mondo del tifo viola: scomparso a 69 anni Riccardo Saccardi
Il Museo Fiorentina sui propri canali informa della scomparsa di Riccardo Saccardi, scrivendo:
Nato a Firenze il 6 febbraio 1956, Riccardo Saccardi era da sempre un grandissimo tifoso viola, titolare della Trattoria "Angiolino" a San Donnino, conosciuto locale frequentato da oltre cinquant'anni da giocatori e dirigenti viola.
Il Museo Fiorentina si stringe commosso ai familiari di Riccardo, una persona generosa e solare con un grande cuore viola, conosciuto e amato da tantissimi amici, tifosi ed ex giocatori. Un abbraccio commosso a tutti i familiari!
