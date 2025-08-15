Comuzzo importante ma non incedibile: un'offerta sopra i 30 milioni farebbe vacillare Commisso

Secondo quanto riportato dall'edizione di Firenze de La Repubblica, Pietro Comuzzo viene considerato molto importante da parte della Fiorentina ma non incedibile. Il quotidiano scrive che una eventuale offerta superiore ai 30 milioni di euro, un po' come accaduto a Leoni ceduto dal Parma al Liverpool per 40 milioni, farebbe vacillare il club di Commisso che potrebbe a quel punto prendere in considerazione l'idea di una cessione per il giovane centrale classe 2005. 