Ex obiettivi: McAtee adesso a un passo dal Nottingham Forest, le cifre dell'operazione

Era stato accostato anche alla Fiorentina, adesso James McAtee è a un passo dal Nottingham Forest. Per il centrocampista del Manchester City si erano mosse anche altri club europei, ma secondo quanto riporta Fabrizio Romano il giocatore avrebbe scelto di restare in Inghilterra e accasarsi al Forest. Affare in dirittura d'arrivo per un totale di 30 milioni di sterline (bonus inclusi) e percentuale sulla futura rivendita per i citizens, col classe 2002 che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.