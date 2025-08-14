Ex obiettivi: McAtee adesso a un passo dal Nottingham Forest, le cifre dell'operazione

Ex obiettivi: McAtee adesso a un passo dal Nottingham Forest, le cifre dell'operazioneFirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Ieri alle 23:20News
di Redazione FV

Era stato accostato anche alla Fiorentina, adesso James McAtee è a un passo dal Nottingham Forest. Per il centrocampista del Manchester City si erano mosse anche altri club europei, ma secondo quanto riporta Fabrizio Romano il giocatore avrebbe scelto di restare in Inghilterra e accasarsi al Forest. Affare in dirittura d'arrivo per un totale di 30 milioni di sterline (bonus inclusi) e percentuale sulla futura rivendita per i citizens, col classe 2002 che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.