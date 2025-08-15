La Uefa organizza lo 'spezzatino' di Conference: ecco il programma completo dei play off
Play off di Conference League, il programma completo:
Gare di andata - giovedì 21 agosto
Rosenborg-Mainz ore 18
Hamrun Spartans-RFS Riga ore 19
Gyori-Rapid Vienna ore 19
Hacken-Cluj ore 19
Wolfsberger-Omonia ore 19
Basaksehir-Univeristatea Craiova ore 19.45
Breidablik-Virtus ore 20
Drita-Differdange ore 20
Olimpja Lubjana-Noah ore 20
Strasburgo-Brondby ore 20
Shakhtar-Servette ore 20
Anderlecht-AEK Atene ore 20
Celje-Banik Ostrava ore 20
Levski Sofia-AZ Alkmaar ore 20
Polissya-FIORENTINA ore 20
Neman-Rayo Vallecano ore 20
Sparta Praga-Riga ore 20
Jagiellonia-Dinamo City ore 20.15
Losanna-Besiktas ore 20.15
Shelbourne-Linfield ore 20.45
Crystal Palace-Fredrikstad ore 21
Rakow-Arda ore 21
Hibernian-Legia Varsavia ore 21
Santa Clara-Shamrock Rovers ore 21
Gare di ritorno - mercoledì 27 agosto
Riga-Sparta Praga ore 18.45
Giovedì 28 agosto
Noah-Olimpja Lubjana ore 18
Fredrikstad-Crystal Palace ore 18
Omonia-Wolfsberger ore 18
RFS Riga-Hamrun ore 19
Rapid Vienna-Gyori ore 19
Besiktas-Losanna ore 19
Universitatea Craiova-Basaksehir ore 19.30
AZ Alkmaar-Levski Sofia ore 19.30
Cluj-Hacken ore 19.30
Differdange-Drita ore 20
Brondby-Strasburgo ore 20
AEK Atene-Anderlecht ore 20
Banik Ostrava-Celje ore 20
Arda-Rakow ore 20
FIORENTINA-Polissya ore 20
Rayo Vallecano-Neman ore 20
Linfield-Shelbourne ore 20.45
Dinamo City-Jagiellonia ore 20.45
Virtus-Bredablik ore 21
Servette-Shakhtar ore 21
Legia Varsavia-Hibernian ore 21
Shamrock Rovers-Santa Clara ore 21
Mainz-Rosenborg ore 21
