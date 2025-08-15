Fiorentina ko contro la Japan University: il CorSport: "Pioli ha le idee chiare, la Viola un po' meno"

vedi letture

Stefano Pioli ha mostrato con le scelte messe in pratica nella partita amichevole contro la Japan University di avere le idee molto chiare sulla sua formazione, attualmente, titolare. Il tecnico viola ha infatti schierato gli stessi undici visti in campo contro il Manchester United, dando spazio solo a un cambio al 34' della ripresa quando Bianco è entrato al posto di Dzeko. L'allenatore da ieri può trarre alcune piccole grandi certezze, come l'intesa tra Dodo e Kean, oppure la centralità di Sohm nel proprio gioco (ieri assist per Gudmundsson dopo il gol all'esordio) ma anche Dzeko più coinvolto nella manovra.

Semmai avrà da ridire qualcosa alla difesa e agli errori contro i giapponesi, che poco c'entrano con i dubbi relativi alla sostenibilità del tridente offensivo. Le occasioni per la Fiorentina non sono certo mancate ma ha concretizzato poco fino a portare la Japan University ad una incredibile vittoria. Cose che non ti aspetti di vedere in un'amichevole il 14 di agosto, ma comunque utili a Pioli per capire lo stato dell'arte della sua Fiorentina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.