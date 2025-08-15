L'allenatore del Polissya: "Con la Fiorentina senza paura. Ce la giocheremo"

Ruslan Rotan, tecnico del Polissya che in passato ha affrontato la Fiorentina da giocatore quando vestiva la maglia del Dnipro, ha parlato al termine del ko subito contro il Paksi che però non ha vanificato il passaggio del turno da parte della squadra ucraina e l'incrocio ai playoff contro la Fiorentina: "I viola sono un avversario importante e conosciuto in giro per il mondo. Forse sono l'avversario più forte che avremmo potuto affrontare in questo turno. Dobbiamo giocarcela essendo bravi da un punto di vista mentale, come se non ci fosse una favorita.

Sono due partite che potrebbero anche terminare ai supplementari o ai rigori. Non dovremo avere paura della Fiorentina, ce la giocheremo fino alla fine. Anche se loro sono potenzialmente i grandi favoriti, noi dovremo giocare la partita senza paura".