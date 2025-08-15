Corsa Champions, per il CorSport Pioli ci crede davvero. E il mercato conferma le ambizioni

Secondo il Corriere dello Sport, il "risentimento" da parte di Stefano Pioli quando Allegri dimenticò la Fiorentina tra le potenziali pretendenti alla Champions League è sintomo che il tecnico viola crede davvero alla possibilità di competere per i primi quattro posti. Del resto il mercato portato avanti dagli uomini di Commisso - si legge - porta in quella direzione. Dzeko, Fazzini, Sohm e le conferme di De Gea, Gudmundsson, Gosens, Fagioli e Kean confermano le ambizioni viola.

Il quotidiano dà anche i voti al momento attuale delle squadre di Serie A e ai viola ha affidato un bel 7 con questa spiegazione: "Pioli è stato uno dei primi ad avere l'organico quasi al completo. Buone indicazioni contro il Manchester United".