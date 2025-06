Sky Sport: "Gattuso in pole per allenare l'Italia. Occhio a Cannavaro e De Rossi"

vedi letture

Novità per il nuovo ct dell'Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Figc è alla ricerca del nome giusto a cui affidare la panchina della Nazionale e cercare la qualificazione al Mondiale 2026. Al momento Gennaro Gattuso è in pole position per sostituire Spalletti. Sullo sfondo anche i profili di altri due campioni del mondo 2006: Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi