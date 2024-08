SKY, Domani incontro decisivo per Nico alla Juve

FirenzeViola.it

Come vi abbiamo anticipato su queste pagine, la trattativa per il passaggio di Nicolas Gonzalez alla Juventus è molto calda. Secondo quanto riporta Sky Sport la giornata di domani in particolare dovrebbe essere quella decisiva per il raggiungimento dell'accordo tra club: è infatti in programma un incontro tra Juve e Fiorentina. L'attaccante argentino - si legge - ha dato preferenza assoluta ai bianconeri, quindi l'Atalanta è ormai decisamente arretrata nella corsa al classe 1998.