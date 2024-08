GONZALEZ-JUVE, SI CERCA L'INTESA SULLA CONTROPARTITA: IL PUNTO

FirenzeViola.it

Come prevedibile, l’arrivo di Albert Gudmundsson a Firenze ha riaperto la trattativa per il passaggio di Nicolas Gonzalez alla Juventus. Fermo restando che l’Atalanta (e non solo) osserva attentamente l’evoluzione degli eventi, gli intermediari lavorano senza sosta per definire il trasferimento dell’argentino in bianconero. Le cifre dell’operazione sono lievitate: si ragiona su 35 milioni comprensivi di bonus. Ma non bastano. Di qui il possibile inserimento di una contropartita tecnica.

L'ostacolo degli ingaggi.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, la Juventus non intende partecipare all’ingaggio dell’eventuale pedina di scambio. Motivo per cui si registra uno stallo. Fra i giocatori in ballo c’è il centrocampista classe 1992 Filip Kostic: proprio il club piemontese starebbe spingendo con insistenza per girarlo alla Fiorentina. Che deve decidere se accettare o meno. Quanto ad Arthur Melo, tornato d'attualità negli ultimi giorni, si tratta sostanzialmente di un’opzione e nulla più.

Adesso il tempo stringe.

La pista è molto calda e non è escluso che possa decollare nelle prossime ore. Anche perché Gonzalez non ne vuole sapere di rimanere alla Fiorentina, quindi spinge affinché le parti chiudano quanto prima l’operazione. Dal canto suo la Juventus ha tutto l’interesse per raggiungere l'intesa entro breve, soprattutto dopo l’infortunio di Timothy Weah. A poco più di una settimana dalla conclusione del calciomercato, insomma, i bianconeri non possono più aspettare. Ed è tutto nelle loro mani.