FirenzeViola Dalle storiche vittorie di Wembley ed Anfield alla beffa col West Ham: i precedenti viola contro le squadre inglesi

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Sarà una sfida inedita quella che vedrà opposte Fiorentina e Crystal Palace nel quarto di finale di Conference League. Andata in programma domani 9 aprile alle ore 21 al Selhurst Park di Londra; ritorno, tra una settimana, giovedì 16 aprile, allo Stadio Artemio Franchi. Se quella tra i viola e gli Eagles sarà la prima sfida tra le due squadre, tante sono invece le compagini inglesi affrontate dalla Fiorentina nel corso della sua storia. 6 squadre per un totale di ben 13 sfide (senza contare i tornei minori, non UEFA, come la Coppa di Lega Italo Inglese o il torneo Anglo Italiano).

La squadra inglese maggiormente affrontata dalla Fiorentina è il Tottenham con 4 partite distribuite tra la stagione 2014/2015 e 2015/2016. Affrontatesi sempre nel teatro dell'Europa League, la doppia sfida della stagione 2014/15 valida per i sedicesimi di finale vide vincitrice la squadra viola col punteggio complessivo di 3-1 (pareggio di 1-1 all'andata con gol viola di Basanta e vittoria di 2-0 al ritorno al Franchi con gol di Gomez e Salah). L'anno successivo gli Spurs riuscirono a prendersi la propria rivincita sempre nei sedicesimi di finale imponendosi col punteggio complessivo di 4-1 (1-1 l'andata al Franchi con gol viola di Bernardeschi e 3-0 al ritorno).

La prima partita della storia viola contro le squadre inglesi fu invece contro l'Arsenal, sfida valida per la prima fase a gironi di Champions League dell'edizione 1999/2000. Al Franchi la partita terminò col punteggio di 0-0 mentre a Wembley fu la Fiorentina a trionfare grazie al gol vittoria di Batistuta. Nella seconda fase a gironi (novità introdotta proprio quell'anno e accantonata nel 2003) l'avversaria fu invece il Manchester United: vittoria viola per 2-0 nella sfida del Franchi con gol di Batistuta e Balbo, sconfitta per 3-1 ad Old Trafford.

Nella stagione 2007/2008 fu invece la volta dell'Everton, squadra affrontata per la doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. 2-0 all'andata per i viola (gol di Kuzmanovic e Montolivo) e 2-0 al ritorno per l'Everton i risultati della sfida che vide i gigliati passare il turno dopo la lotteria dei calci di rigori.

Nella stagione 2009/10 fu invece la volta della vittoria storica contro il Liverpool. Dopo aver vinto in casa per 2-0 grazie alla doppietta di Jovetic, la Fiorentina uscì vincitrice anche dalla battaglia di Anfield, vincendo col punteggio di 2-1 grazie al gol del pareggio di Jorgensen e al gol vittoria di Gilardino in pieno di recupero.

L'ultima sfida della Fiorentina contro una squadra inglese rappresenta, invece, un vero e proprio tasto dolente. Il 7 giugno 2023 fu il giorno della finale di Conference League contro il West Ham. In quella sfida fatale fu il gol di Bowen al 90', rete che permise agli Hammers di issare il punteggio sul definitivo 2-1 e di tornare a vincere un trofeo 23 anni dopo l'ultima volta, per la vittoria della Coppa Intertoto del 1999/2000.

Il bilancio complessivo viola con le squadre inglesi recita quindi 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Leggermente peggiore, invece, il bilancio delle sfide in trasferta: 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.