Dalla Champions alla Serie C, Ronaldinho spiega: "Ravenna opportunità nata dall'amicizia"

A meno di due giorni dal ritorno in campo con il Ravenna, in occasione del derby di Serie C contro il Forlì in programma per domenica alle 17.30, Ronaldinho è tornato a rilasciare dichiarazioni dopo il suo arrivo in Italia. L’ex fuoriclasse di PSG, Barcellona e Milan ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare questa nuova esperienza, sottolineando il legame con il presidente Cipriani e l’entusiasmo per l’accoglienza dei tifosi. Queste le parole pronunciate ai microfoni di Sky Sport: "Penso a vivere una bella giornata, vedere i tifosi e far parte della bella storia del Ravenna.

Tanti anni fa quando ho smesso di giocare era perché non avevo più stimoli, avevo vinto tutto. Questa, invece, è una opportunità molto diversa nata dall'amicizia di lunga data col presidente Cipriani".