Coppa Italia, al via i 16esimi con Parma-Cremonese alle 18: Fabbian titolare
Alle 18 prendono il via i 16esimi di finale di Coppa Italia con la partita Parma-Cremonese. Giovanni Fabbian, centrocampista passato nei giorni scorsi dalla Fiorentina al Parma parte subito titolare. Ecco le formazioni:
Parma (4-3-3): (4-3-3): Daffara; Britschgi, Drobnic, Valenti, Carboni; Fabbian, Konate, Ordonez; Frigan, Elphege, Diallo. A disposizione: Corvi, Mazzocchi, Ndiaye, Cremaschi, Romero, Almqvist, Valeri, Delprato, Keita, Touré, De Martis, Troilo, Pajsar, Lontani. Allenatore: Carlos Cuesta
Cremonese (4-2-3-1): Agazzi; Vogliacco, Fellipe Jack, Grassi, Rocchetti; Lottici Tessadri, Pontisso; Elia, Berti, Licina; Nasti. A disposizione: Festa, Liberali, Thorsby, Luperto, De Luca, Djuric, Bianchetti, Gerli, Lordkipanidze, Vandeputte, Bonazzoli. Allenatore: Marco Giampaolo
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