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Fiorentina, la Lega ufficializza l'acquisto di Beto dall'Everton

Fiorentina, la Lega ufficializza l'acquisto di Beto dall'Everton
Oggi alle 18:14Primo Piano
di Redazione FV

In attesa dell'ufficialità di Beto da parte della Fiorentina, sul sito della Lega l'attaccante è stato già annunciato come nuovo acquisto viola. Il giocatore, arrivato ieri pomeriggio a Firenze, arriva a titolo definitivo per 18 milioni.