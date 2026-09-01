Ufficiale

Né Fiorentina né Napoli, Zeballos lascia il Boca Juniors e passa al Monza

Né Fiorentina né Napoli, Zeballos lascia il Boca Juniors e passa al MonzaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30News
di Redazione FV

Exequiel Zeballos è un nuovo giocatore del Monza. Il fantasista del Boca Juniors, accostato diverse volte alla Fiorentina ma anche al Napoli in questa sessione di mercato, alla fine si trasferisce ai brianzoli a titolo definitivo. L'operazione, scrive TMW, dovrebbe predere 4,5 milioni di euro in favore degli argentini per il classe 2002. L'annuncio dell'ufficialità è direttamente sul sito della Lega Serie A.