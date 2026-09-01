Ufficiale
Sarr è un nuovo giocatore della Juventus: c'è l'annuncio
FirenzeViola.it
Tra le ufficialità che riguardano le avversarie di serie A, c'è quella di Sarr, in passato accostato anche alla Fiorentina, da parte della Juventus. Ecco l'annuncio del giocatore da parte del club bianconero:
"Pape Matar Sarr è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista senegalese classe 2002 approda in bianconero dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham, club con cui ha proseguito il suo percorso di crescita nel calcio europeo".
Pubblicità
News
Shopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Ultimo giorno di mercato: Gonçalves in viaggio per Firenze, Beto e Kean ufficiali, saluto polemico dell'ex viola
2 Shopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Copertina
LiveUltimo giorno di mercato: Gonçalves in viaggio per Firenze, preso il giovane Forte, Beto ufficiale
SocialKean: "Grazie per avermi accolto, martedì ho sbagliato ma non accetto che mi si metta contro i tifosi"
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
Pietro LazzeriniZirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vita
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com