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Sarr è un nuovo giocatore della Juventus: c'è l'annuncio

Sarr è un nuovo giocatore della Juventus: c'è l'annuncioFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

Tra le ufficialità che riguardano le avversarie di serie A, c'è quella di Sarr, in passato accostato anche alla Fiorentina, da parte della Juventus. Ecco l'annuncio del giocatore da parte del club bianconero:

"Pape Matar Sarr è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista senegalese classe 2002 approda in bianconero dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham, club con cui ha proseguito il suo percorso di crescita nel calcio europeo".