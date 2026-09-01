Pedro Goncalves partito per Firenze: le immagini dell'esterno in aeroporto

Pedro Goncalves partito per Firenze: le immagini dell'esterno in aeroportoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Pedro Goncalves è in partenza per Firenze. Lo mostra un video pubblicato dai canali portoghesi della CNN, che ha catturato l'esterno offensivo dello Sporting CP in partenza dalla sua terra madre con direzione Italia (ecco il video), per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Nel video le immagini del giocatore all'aeroporto, imbarcato già da qualche ora per approdare in viola. Goncalves approda alla Fiorentina in prestito oneroso a 2.5 milioni di euro con riscatto a 22.5.