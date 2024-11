GUDMUNDSSON, Ancora out dai convocati dell'Islanda

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Albert Gudmundsson ancora out dall'Islanda. La sua Nazionale si prepara per le sfide di Nations League contro Montenegro e Galles, in programma rispettivamente il 16 e il 19 novembre. Sono 25 i giocatori convocati dal ct Age Hareide, fra cui Mikael Egill Ellertsson, attaccante del Venezia. Niente da fare per Gudmundsson, il cui caso giudiziario potrebbe riaprirsi nel momento in cui dovesse essere accolto il ricorso della Procura islandese.