GUD, È già un tuttocampista: decisivo da area a area

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola fa il punto sulla prestazione di Albert Gudmundsson che al primo pallone toccato conquista il rigore e al secondo lo trasforma con freddezza. Nel finale l'islandese ha di nuovo messo la sfera alle spalle di Provedel realizzando con personalità la sua doppietta personale dal dischetto. Come sottolineato anche dallo stesso numero 10 a fine gara, ancora non è al meglio della condizione ma la heat map dimostra come in campo si sia mosso in tante zone di campo sia in fase offensiva, soprattutto partendo da sinistra, che in fase difensiva arrivando a deviare in angolo accanto a De Gea la respinta del portiere spagnolo sul tiro di Guendouzi nel finale.

Il nuovo numero 10 gigliato ha mandato un segnale chiaro al mondo viola e a tutto il campionato. L'ultima doppietta in maglia viola l'aveva segnata sei anni fa Luis Muriel in un Fiorentina-Sampdoria, mentre l'ultima doppietta su rigore era di Dusan Vlahovic che l'aveva realizzata contro l'Atalanta nel settembre del 2021. L'islandese dal dischetto è quasi infallibile con sei rigori realizzati in Serie A su sette calciati.