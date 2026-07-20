Nazionale, Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola: proposto il ruolo da ct

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Pep Guardiola non è più soltanto un sogno per la panchina dell Nazionale italiana. Come raccontato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno trascorso a Barcellona l’ultimo fine settimana e hanno incontrato l’allenatore spagnolo. Secondo quanto risulta a Sky, il confronto potrebbe essere proseguito presumibilmente durante l’intero weekend. A far partire le verifiche sono stati alcuni selfie scattati in Spagna con Maldini e Leonardo. Approfondimenti che hanno poi portato alla certezza dell’incontro con Guardiola.

Al momento non ci sono certezze sulla possibilità che Pep diventi il prossimo commissario tecnico dell’Italia. La novità, però, è che il suo nome, associato a quello della nuova area tecnica azzurra, è un tentativo concreto, del quale bisognerà adesso attendere gli sviluppi. Nessuna ipotesi può essere esclusa: oltre alle candidature di Roberto Mancini e Andrea Pirlo, nella lista di Maldini e Leonardo adesso c’è anche Pep Guardiola.