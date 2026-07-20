Calciomercato Chi si compra? Flash: è la settimana degli esterni. Proposto anche Garnacho

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Torna l'appuntamento quotidiano con il "Chi si compra? Flash!", la rubrica quotidiana a cura della redazione di FirenzeViola.it con il riepilogo dei movimenti di mercato in casa Fiorentina. Oggi l'attenzione è tutta dedicata agli esterni offensivi:

Ora gli esterni

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e nei prossimi giorni potrebbe regalarsi addirittura due nuovi esterni offensivi di alto profilo. Tra i nomi proposti c'è quello di Alejandro Garnacho, operazione però estremamente complicata sia per i costi dell'affare sia per alcune questioni legate ai contratti di sponsorizzazione del giocatore. Inoltre il Chelsea è disposto a lasciarlo partire soltanto a titolo definitivo, fattore che rende la trattativa ancora più difficile. Più percorribile, invece, la pista che porta a Johan Bakayoko, profilo economicamente più accessibile. Restano infine da monitorare anche le candidature di Luca Koleosho e Noa Lang, altri due nomi che la dirigenza viola continua a tenere in considerazione.

Mediana, Thorstvedt resta vivo

Per quanto riguarda il centrocampo, resta in pole position Kristian Thorstvedt del Sassuolo, calciatore espressamente richiesto da Fabio Grosso. L'eventuale operazione potrebbe trasformarsi anche nell'occasione per definire una contropartita tecnica: i principali indiziati sono Simon Sohm, Marco Brescianini e Pietro Comuzzo, con quest'ultimo che, qualora venisse inserito nell'affare, partirebbe esclusivamente in prestito e non a titolo definitivo.

Spazio alle uscite: salutano due pianticelle

Parallelamente, la società viola è impegnata anche sul fronte delle uscite. Sono ormai imminenti le cessioni di Alessandro Bianco al Modena, operazione che garantirà alla Fiorentina un incasso di circa un milione di euro, e di Filippo Distefano all'Empoli, trasferimento da 250 mila euro. Per eventuali cessioni di maggiore peso, invece, ogni discorso sembra destinato a slittare verso la parte finale del mercato, a ridosso della chiusura di agosto.