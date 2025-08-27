Gosens fuori dai convocati della Germania: le scelte di Nagelsmann
Robin Gosens non farà parte della Germania per i prossimi due impegni. Tre mesi dopo la sconfitta in semifinale di Nations League (1-2 contro il Portogallo) e la successiva sconfitta nella finale per il terzo posto (0-2 contro la Francia), il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha deciso di puntare su tre volti nuovi come Nnamdi Collins dell’Eintracht Francoforte, Finn Dahmen (portiere dell’Augusta) e Paul Nebel del Magonza.
Quanto agli esclusi d'eccezione, da sottolineare l'assenza di Leroy Sané, passato in estate al Galatasaray, così come Aleksandar Pavlović del Bayern Monaco. Fuori anche come detto Robin Gosens, esterno a tutta fascia della Fiorentina. Tornano invece a disposizione il centrale del Real Madrid Antonio Rudiger, così come Stiller dello Stoccarda. Presente e confermatissimo Joshua Kimmich con la fascia da capitano e previsto di rientro a centrocampo.
Assenti annunciati per infortunio invece il fuoriclasse del Bayern Musiala, come il terzino del BVB Nico Schlotterbeck, insieme a Kai Havertz (ko nell'Arsenal per un infortunio al ginocchio). Out anche Marc-André ter Stegen (Barcellona), operato alla schiena in estate.
La lista completa dei convocati
Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augusta), Alexander Nübel (Stoccarda).
Difensori: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte), Robin Koch (Eintracht Francoforte), Maximilian Mittelstädt (VfB Stoccarda), David Raum (RB Lipsia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern Monaco).
Centrocampisti: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Magonza), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamie Leweling (Stoccarda), Paul Nebel (Magonza), Angelo Stiller (Stoccarda), Florian Wirtz (Liverpool).
Attaccanti: Niclas Füllkrug (West Ham), Nick Woltemade (Stoccarda).
