GOMEZ, Out dalla Seleccion per commento a lady Messi?

>Secondo quanto emerso dal programma televisivo argentino “A la Tarde”, il motivo per cui Alejandro Gomez, adesso al Monza alle prese con una squalifica per doping, sarebbe stato escluso dall’Argentina andrebbe ricercato in Antonella Roccuzzo, moglie del capitano Lionel Messi. La Pulce, infatti, non avrebbe gradito un commento inopportuno fatto dal Papu dopo una partita dell’ultimo Mondiale in Qatar, probabilmente nel post match di Argentina-Olanda. Nell’euforia generale pare che l’ex Atalanta si sia lasciato andare ad un poco elegante “Consegnami Antonela!”, un’uscita che non è piaciuta né a Messi né al resto della squadra, che per questo avrebbe posto un veto sulle future convocazioni dell'ex compagno di squadra, che adesso sembra - secondo alcune voci che vengono dall'Argentina - aver tagliato i rapporti con diversi membri della rosa.