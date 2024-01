GOAL.COM, Sondaggio della Juventus per Bonaventura

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta il portale Goal.com, la Juventus avrebbe sondato due profili esperti per la trequarti: il Tucu Pereyra dell'Udinese e soprattutto Giacomo Jack Bonaventura. Il club bianconero ha sondato il terreno per capire la fattibilità dei due possibili affari, provando a convincere la Fiorentina a cedere il suo giocatore che ancora non ha rinnovato. La società gigliata, però, non ha mostrato segnali di apertura nell'ottica di un'eventuale trattativa, conclude il portale. A differenza dell'Udinese che ha messo il prezzo di 3-4 milioni di euro per il suo giocatore: condizione che comunque ha stoppato sul nascere anche questa trattativa.