Gli altri Nazionali restano in panchina. 0 minuti per Pongracic e Richardson

vedi letture

Non c'è stata solo l'Italia nella giornata di partite di Nazionali appena conclusa. Tra le varie sfide internazionali andate in scena, due hanno visto le squadre di due giocatori della Fiorentina scendere in campo: la Croazia e il Marocco. Nella partita dei balcanici contro la Repubblica Ceca per 5-1 però Marin Pongracic non è sceso in campo ed è rimasto in panchina per l'intero match, guardando i suoi stravincere nell'incontro valido per i prossimi Mondiali.

Per quanto riguarda il Marocco di Amir Richardson invece, la partita amichevole con il Benin è terminata 1-0 con rete di El Kaaby, attaccante che la Fiorentina purtroppo conosce molto bene. Il centrocampista classe 2003 però, anche qui, non è sceso in campo ed è rimasto in panchina a differenza di un'altra conoscenza viola come Amrabat, regolarmente in campo per circa un'ora.