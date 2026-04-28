Giudice sportivo, la Roma perde per squalifica El Aynaoui contro la Fiorentina

Giudice sportivo, la Roma perde per squalifica El Aynaoui contro la FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:26News
di Redazione FV

In riferimento alle partite dell'ultimo turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Matteo Cancellieri (Lazio), Neil El Aynaoui (Roma) e Nicolas Valentini (Verona). Per quanto riguarda gli allenatori e staff tecnici, un turno per Javier Duran (Pisa), Giacomo Murelli (Cagliari) e Federico Peluso (Atalanta). Multe di 3mila euro per Bologna e Udinese, di 2mila euro per il Genoa.