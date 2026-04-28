Arbitri: in onda Open Var, commenta il nuovo designatore Tommasi

Arbitri: in onda Open Var, commenta il nuovo designatore Tommasi
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 17:31News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Va in onda anche questo martedì, nei giorni della bufera arbitrale e con il designatore Rocchi che si è autosospeso, Open Var, il format di Dazn nel quale i direttori di gara esaminano i casi Var della giornata di campionato. A commentare immagini e situazioni Dino Tommasi, già volto della trasmissione, ma che fa oggi il suo 'esordio' da designatore ad interim. (ANSA).