Giudice sportivo conferma: Ramon squalificato, salta Firenze. Out Allegri, ammoniti sia Pioli che Fabregas
C'è un unico giocatore squalificato dopo la terza giornata di serie A: si tratta di Ramon Jacobo, giocatore del Como espulso ieri durante il posticipo con il Genoa per un fallo di gioco e che dunque salterà la sfida del Franchi domenica contro la Fiorentina.
Tecnici - Fermato per una giornata Massimiliano Allegri, espulso durante la partita del Milan, mentre hanno rimediato un'ammonizione anche Pioli e Fabregas (seconda) che domenica saranno di fronte al Franchi appunto. Tra i dirigenti fermato "Sarra Ivan (Pisa): per avere, al 28° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato con veemenza l'operato arbitrale".
Due le multe comminate ai club di 5mila euro: "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo".
