Marinozzi: "La squadra flop della Serie A per me sarà la Fiorentina"

In un lungo intervento nel podcast Calcio Selvaggio, in cui ha detto la sua sulla Serie A esprimendo i propri pronostici, l'ex giornalista di Sky Sport e noto telecronista Andrea Marinozzi, che da poco ha lasciato l'emittente si è così espresso sulla squadra che secondo lui rischia di essere il peggior flop del campionato italiano: "Per me la squadra flop quest'anno sarà la Fiorentina di Pioli. Come squadra rivelazione invece vedo il Milan, secondo me Allegri arriverà molto in alto in classifica.

Ma lo Scudetto lo vincerà il Napoli. Hojlund ha avuto un buon inizio ed è stato aiutato dal fatto di esordire a Firenze con tanto campo a disposizione e un difensore lento come Pongracic a marcarlo, secondo me oggi è meglio di Lukaku ma deve ancora dimostrare tanto".