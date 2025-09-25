Il Genoa ribalta l'Empoli e accede agli ottavi di Coppa Italia: 3-1

Il Genoa ribalta l'Empoli al "Ferraris" e avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà l'Atalanta dell'ex Ivan Juric. Alla rete iniziale di Saporiti per gli ospiti toscani, hanno risposto prima Frendrup nel primo tempo e poi Marcandalli e Ekhator nella ripresa per chiudere i conti e far avanzare al prossimo turno il Grifone allenato da Vieira.