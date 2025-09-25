L'annuncio di Abodi: "Domani il nome del commissario per gli stadi"

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - "Ci vuole prudenza e rispetto, perché è facile parlare da lontano. A giugno ho fatto un decreto, a inizio agosto è stato convertito e domani indicheremo il commissario per gli stadi". Lo ha dichiarato oggi a Venezia il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, rispondendo al presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, che ha lamentato la mancata nomina della figura promessa a inizio 2025. (ANSA).