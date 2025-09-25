Gudmundsson, affari immobiliari: compra case in Islanda e a Roma

Gudmundsson, affari immobiliari: compra case in Islanda e a RomaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Albert Gudmundsson molto attivo sul fronte... immobiliare. In attesa di tornare in campo dopo aver smaltito l'infortunio che lo ha messo ko negli ultimi impegni della Fiorentina, il numero 10 attraverso una società di sua proprietà ha acquistato diversi appartamenti. Come riporta il portale islandese Mbl.is, il calciatore ha acquistato una casa indipendente di 196,2 metri quadrati su due piani a Seltjarnarnes, nella sua Islanda.

Ma non è finita qui: l'islandese avrebbe recentemente anche investito in un appartamento a Roma, per circa mezzo miliardo. L'appartamento si trova nel quartiere Garibaldi ed è in costruzione in un complesso progettato da Mario Cucinella, architetto noto per il suo design alla moda e la sostenibilità. 