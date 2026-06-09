Gilardino: "A Firenze tre anni bellissimi, c'era tanta consapevolezza"

Gilardino: "A Firenze tre anni bellissimi, c'era tanta consapevolezza"FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:43News
di Redazione FV

L’ex attaccante viola, Alberto Gilardino, ha parlato a Cronache di Spogliatoio del suo passato a Firenze: “Sono stati tre anni incredibili per le prestazioni e le gratificazioni di squadra. Abbiamo ottenuto grandi risultati sia in campionato che in Champions League. La vittoria a Liverpool? Il mister optò per il turnover, nonostante questo chi giocò fece una partita gagliarda e di grande spessore. C’era consapevolezza”.