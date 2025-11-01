Genoa-Vieira dietrofront, separazione immediata. Col Sassuolo Criscito in panchina
FirenzeViola.it
Dopo il confronto di ieri che sembrava aver portato alla conferma per la sfida contro il Sassuolo, ora Vieira potrebbe lasciare subito il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club e Vieira hanno deciso dunque di separarsi in maniera consensuale dopo ulteriori riflessioni avvenute tra la serata di venerdì e la nottata di sabato, e l’allenatore non sarà quindi in panchina contro il Sassuolo. Al suo posto Mimmo Criscito, attuale guida tecnica della formazione Under 17, che dirigerà già l’allenamento di questa mattina.
Pubblicità
News
Lecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vinceredi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Lecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere
3 L’autunno imprevedibile e il parallelo con Palladino, Pioli alla vigilia di una gara da "vita o morte"
Copertina
FirenzeViolaLa Curva Fiesole alza i toni e contesta tutti: ora anche Commisso è al centro della protesta
Luca CalamaiDisastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernale
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com