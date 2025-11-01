Genoa-Vieira dietrofront, separazione immediata. Col Sassuolo Criscito in panchina

Dopo il confronto di ieri che sembrava aver portato alla conferma per la sfida contro il Sassuolo, ora Vieira potrebbe lasciare subito il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club e Vieira hanno deciso dunque di separarsi in maniera consensuale dopo ulteriori riflessioni avvenute tra la serata di venerdì e la nottata di sabato, e l’allenatore non sarà quindi in panchina contro il Sassuolo. Al suo posto Mimmo Criscito, attuale guida tecnica della formazione Under 17, che dirigerà già l’allenamento di questa mattina.