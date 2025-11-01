Dopo le voci, ecco l'annuncio: "Vieira non è più l'allenatore del Genoa"
In mattinata, il Genoa Cfc con una nota ha ufficializzato l'addio di Vieira, che "non è più l'allenatore della prima squadra". La società, si legge nella nota "desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale". Contestualmente il club ha annunciato di aver affidato la guida ad interim ad un tandem di allenatori, Roberto Murgita e Domenico Criscito.
Saranno loro quindi a guidare la squadra lunedì sera nel posticipo con il Sassuolo. I due allenatori sono già al Signorini per guidare l'allenamento di questa mattina. (ANSA).
