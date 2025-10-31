Florenzi parla della Fiorentina: "Non me l'aspettavo, soprattutto con Pioli"

Intervenuto a margine dell'evento "Giovani e Memoria - Nostalgia di futuro" Alessandro Florenzi ha detto la sua anche sul momento della Fiorentina di Stefano Pioli, suo allenatore al Milan: "Non mi aspettavo queste difficoltà, perché conosco lui, la sua storia, il suo staff. Conosco l’umanità di un allenatore forte. Vedere la Fiorentina in difficoltà mi dispiace molto, soprattutto per Pioli", le sue dichiarazioni riportate dal sito del Corriere dello Sport.