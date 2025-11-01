Genoa, i nomi per il dopo Vieira: ci sono De Rossi e Vanoli, ma anche Gotti

vedi letture

In casa Genoa è cambiato tutto in poche ore. Vieira è stato esonerato e secondo quanto riporta Sky Sport i nomi per sostituirlo sono i seguenti: De Rossi, Vanoli e Gotti. I primi due sono anche già stati accostati alla Fiorentina se dovesse saltare Pioli. Intanto in Sassuolo-Genoa in panchina ci sarà Criscito ad interim.