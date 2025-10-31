Serie A, quasi 5 milioni di spettatori su Dazn per l'infrasettimanale: è record
(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Quasi 5 milioni di audience (4.896.392) per la 9/a giornata di Serie A Enilive 2025/26 su DAZN: si tratta della giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la 4/a giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente. Il dato di quest'anno supera la media complessiva dei turni infrasettimanali dal 2022/23 (media totale delle ultime tre stagioni 4.566.438), confermando l'interesse costante del pubblico per il massimo campionato di calcio italiano, anche nei turni feriali. (ANSA).
