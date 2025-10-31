Comotto: "Pioli sta brancolando nel buio. I viola si spengono nelle difficoltà"

Gianluca Comotto, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva commentando tra i vari temi anche quello legato al momento difficile che stanno vivendo i viola. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Pensavo che Pioli fosse riuscito a capire prima le problematiche di questa Fiorentina, invece mi sembra che stia ancora brancolando nel buio. Vedo una squadra con poca personalità e nei momenti di difficoltà è una che squadra va a spegnersi».