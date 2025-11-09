Genoa-Fiorentina 1-1, super De Gea: parato il rigore di Colombo
La Fiorentina si aggrappa a David De Gea in quel di Marassi contro il Genoa. Ranieri colpisce di mano andando a vuoto con un intervento di mancino e concede ingenuamente un calcio di rigore assegnato da Guida dopo essere stato richiamato dal Var. Sul dischetto si presenta Lorenzo Colombo che con il sinistro incrocia la con conclusione. De Gea intuisce l'angolo e intercetta il tiro parando così il terzo rigore della sua esperienza in viola, dimostrandosi ancora una volta un portiere di un'altra categoria. Si resta sul risultato di 1-1.
