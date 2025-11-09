Genoa-Fiorentina 1-2, sorpasso viola con il primo gol di Piccoli in campionato!

La Fiorentina ribalta il risultato contro il Genoa. I viola dopo aver rischiato di andare sotto con l'errore dal dischetto di Colombo, grazie soprattutto ai guantoni di David De Gea prendono entusiasmo e trovano il gol del 2-1. Sohm dal limite dell'area imbuca per Piccoli che si muove sul filo del fuorigioco e con il sinistro batte in uscita Leali mettendo a segno la sua prima rete con la Fiorentina in Serie A.