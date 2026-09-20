Serie A, il Frosinone batte 2-0 il Como. Parma vittorioso sul Genoa

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Si sono concluse le due partite di Serie A di questa domenica alle 15. Due risultati importanti per Frosinone e Parma che battono rispettivamente Como e Genoa guadagnandosi così una pausa per le nazionali con il sorriso. I ciociari in particolare portano a casa lo scalpo importante dei lariani, schiacciati dagli uomini di Massimiliano Alvini anche se uno dei protagonisti principali è stato il portiere gialloblu Palmisani. Decidono la sfida le reti di Calò e Kvernadze nel primo tempo, mentre a Raimondo è stato annullato un gol nel finale. Poco male per la banda di Alvini: 3 punti contro il Como e 10 punti in 5 partite agganciando proprio gli uomini di Fabregas in classifica.

Sull'altro campo, il Parma ottiene la sua prima vittoria stagionale battendo 2-1 il Genoa di De Rossi: di Romero e Almqvist le reti per i ducali, a nulla è servito il momentaneo pareggio di Osmajic.