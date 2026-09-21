Atalanta, brutto ko al bicipite femorale per Kossounou: out contro i viola?

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Arrivano brutte notizie dall’infermeria in casa Atalanta. Odilon Kossounou, dopo aver saltato la sfida contro la Juventus, persa per 2-0, a causa di un problema muscolare, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Una brutta notizia per Maurizio Sarri, che perde per infortunio il difensore ivoriano, titolare in tutte le partite disputate dall’Atalanta in questo inizio di stagione. Ricordiamo che il prossimo giovedì 29 ottobre, alle 20.45, la Fiorentina affronterà al Franchi proprio l'Atalanta e il rischio è che Kossounou possa non essere ancora a disposizione di Maurizio Sarri.