L'analisi degli errori arbitrali di Orsato: 2 in Fiorentina-Frosinone e 1 con il Pisa

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Ci sono stati alcuni episodi che hanno riguardato anche la Fiorentina nell'analisi a tutto tondo che è stata fatta a Lissone ieri da Daniele Orsato, designatore arbitrale di Serie A che ieri ha incontrato i 20 club del massimo campionato italiano per fare un punto sulle direzioni arbitrali di questo inizio di stagione. La Gazzetta dello Sport ricostruisce quanto detto nella riunione sottolineando come un paio di errori abbiano coinvolto la Fiorentina. I primi riguardano la partita contro il Frosinone, entrambi "a favore" della squadra viola. L'intervento di Dragusin su Monterisi era da penalty e il Var sarebbe dovuto intervenire a supporto, così come avrebbe dovuto farlo nel doppio pugno di Jimenez.

Cosa c'entra Pellegrino con il mancato rigore su Rowe

A proposito della reiterazione dell’errore - racconta la rosea - lo stesso designatore Orsato ha portato ad esempio la gara di Coppa Italia Fiorentina-Pisa nella quale la trattenuta Caracciolo-Pellegrino era da rigore ma il penalty non è stato assegnato. Errore che Orsato stesso aveva fatto notare alla riunione settimanale coi suoi arbitri, ed è per questo che davanti alla maglia strattonata (reiteratamente) da Kalulu su Rowe in Juventus-Atalanta.