Dalla Spagna, concorrenza per Azzedine Ounahi: contatti col Celta Vigo

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C’è concorrenza per Azzedine Ounahi. Secondo quanto riporta il sito spagnolo Marca, il giocatore marocchino è un obiettivo concreto del Celta Bigo, con cui sono già stati avviati i primi contatti. Il classe 2000 ha collezionato 5 gol e 4 assist in 25 presenze con la maglia del Girone nell’ultima stagione conclusa con la retrocessione nella seconda serie spagnola.