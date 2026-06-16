Obiettivi, El Shaarawy verso il no al Venezia: priorità al Genoa

vedi letture

Stephan El Shaarawy orientato a dire no al Venezia. Il calciatore, accostato anche alla Fiorentina ultimamente, poteva essere un’occasione per i lagunari, ma ad oggi le sue quotazioni sono in netto ribasso. La sua priorità sembra essere quella di tornare al Genoa, da capire se possa cambiare idea nelle prossime settimane qualora non andasse in porto con il Grifone.

I piani del Venezia

Parlando più in generale, l'idea del Venezia è quella di avere tre punte di ruolo, trattenendo Adorante alla base. Alle quali aggiungere Yeboah e un giovane "pronto" con dribbling alle sue spalle (ieri Sky ha riferito dell'idea Kacper Kozlowski dal Gaziantep in tal senso). Per quanto riguarda le punte di ruolo, il General Manager Antonelli vorrebbe dare a Stroppa giocatori con caratteristiche differenti fra loro, così da permettergli di variare nel corso della stagione.