De Gea e la Fiorentina, in caso di separazione resta vivo il nome di Mandas

vedi letture

Qualora la Fiorentina si separasse in estate da David De Gea, uno dei nomi più gettonati per la porta viola diventerebbe quello di Christos Mandas, nell'ultima stagione al Bournemouth in prestito dalla Lazio. Una voce ormai non più nuova e su cui è tornata Sky Sport nella notte, ribadendo che il pesante ingaggio dello spagnolo potrebbe portare i viola a lasciarlo partire e a puntare su un profilo altrettanto valido ma meno costoso.

E proprio l'estremo difensore che fino a poche mesi fa giocava in Premier risulterebbe il primo profilo gradito alla dirigenza, anche se non manca la concorrenza e in particolare quella del Bournemouth. L'emittente, infatti, aggiunge che proprio il club inglese lo rivorrebbe con sé dopo averlo avuto quest'anno e lo stesso giocatore non disdegnerebbe affatto l'idea di far rientro nelle Cherries.